A seleção nacional venceu, esta terça-feira, o Luxemburgo, por 3-1, em jogo a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

Os três golos da equipa das quinas foram marcados por Diogo Jota aos 45+2’, por Cristiano Ronaldo aos 50’ e por Palhinha aos 80’.

A seleção nacional realizou assim o terceiro jogo de qualificação para o Mundial no espaço de sete dias, depois de uma vitória com o Azerbaijão (1-0), um empate com a Sérvia (2-2), a seleção fechou assim a primeira tripla jornada de qualificação para o Mundial2022 com um triunfo (3-1) sobre a equipa do Luxemburgo.

Portugal soma os mesmos sete pontos da Sérvia, enquanto o Luxemburgo soma três e a República da Irlanda e o Azerbaijão estão a zero.