O chamado trade deadline, limite temporal das equipas da NBA para trocar jogadores, deixou uma equipa mais desfalcada do que todas as restantes: os Orlando Magic clicaram no ‘reset’, e apresentam-se com um conjunto de cara refrescada, procurando o sucesso a longo prazo, mas sem o trio nuclear: Nikola Vucevic, Evan Fournier e Aaron Gordon.

Vucevic vai deixar os Orlando Magic, com Al-Farouq Aminu. O caminho está traçado para Chicago, onde os Bulls vão ceder Otto Porter, Wendell Carter Jr. e duas escolhas de draft de primeira ronda, em 2021 e 2023, procurando a equipa de Chicago um bilhete de saída da metade inferior da tabela na Conferência Este. A negociação surpreendeu os fãs dos Magic, que veem assim partir Vucevic, duas vezes All Star, que foi peça chave nas táticas ofensivas da equipa de Orlando. “Sempre que trocas um jogador como o Nikola, é uma decisão difícil de tomar”, disse o presidente de operações de basquetebol dos Orando Magic, Jeff Weltman. “’Vooch’ será considerado um dos melhores jogadores a vestir as cores dos Magic, e não podemos agradecer o suficiente por todas as contribuições que fez à organização, dentro e fora do campo”, concluiu ainda.

Já Evan Fournier, que mantém uma média de 19.7 pontos, ruma agora para Boston, onde vai vestir as cores dos Celtics, que, em troca, ofereceram aos Orlando Magic duas escolhas de Draft de segunda ronda. Uma negociação astuta para os Celtics, que têm tido uma época aquém das expectativas, e com esta nova adição ofensiva poderão aliviar a pressão sobre Jayson Tatum e Jaylen Brown.

A troca teve um fator surpresa, já que muitos apontavam Aaron Gordon como o nome a trocar os Magic pelos Celtics. Gordon, no entanto, vai-se mudar para Denver, junto de Gary Clark, onde jogará pelos Nuggets. Em troca, os Magic recebem Garry Harris, o rookie RJ Hampton e uma escolha na primeira ronda do draft. Esta troca poderá significar uma importante melhoria no jogo dos Nuggets, que têm pela frente os desfalcados Lakers – Anthony Davis e LeBron James estão ainda lesionados –, os Clippers, os Suns e os Utah Jazz, que os de Denver bateram no final de janeiro, e que ganham assim a hipótese de lutar pelos lugares principais.

Estrelas do ‘buyout’

Com contratos terminados e como agentes livres, a contratação dos jogadores em processos chamados de ‘buyout’ viram duas grandes trocas nas principais equipas da NBA.

LaMarcus Aldridge foi a principal surpresa desta fase. O extremo-poste de 35 anos deixou os San Antonio Spurs, e foi contratado pelos Brooklyn Nets, equipa que tem feito grandes apostas nos últimos tempos, em nomes como Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving e o recém-contratado Blake Griffin. Aldridge, que conseguiu uma média de 19,5 pontos e 8 ressaltos por jogo, passa a vestir as cores dos Nets, que se perfilam como um dos candidatos ao anel desta temporada.

Os Los Angeles Lakers surpreenderam também no período de ‘buyout’ ao trazer Andre Drummond para Los Angeles. Os Lakers passam por um difícil momento na temporada, com as estrelas LeBron James e Anthony Davis fora dos pavilhões devido a lesões. Os angelinos precisam de fazer por começar a vencer partidas, de forma a poder lutar pelo título, e tiveram de responder às poderosas movidas dos Brooklyn Nets. A solução dos Lakers, no entanto, chama-se Andre Drummond, depois de terem perdido Dwight Howard e JaVale McGee na época passada. O poste comprado em período de buyout, após a rescisão de contrato com os Cleveland Cavaliers, foi duas vezes All-Star e quatro vezes o melhor ressaltador da temporada, e vai agora vestir o amarelo e púrpura dos Lakers, que procuram o segundo anel consecutivo. Este negócio, no entanto, não deverá ter deixado satisfeitos os Boston Celtics, que, segundo informa a imprensa desportiva norte-americana, estariam prestes a assinar contrato com Drummond, antes de os Lakers entrarem na equação para fazer a única aquisição da época de transferências, já depois do trade deadline.

Movidas em Los Angeles

Já os Clippers, rivais vizinhos dos Lakers, fizeram também uma interessante troca durante esta época de transferências. À procura de um base, a equipa cedeu Lou Williams aos Atlanta Hawks, equipa onde militou entre 2012 e 2014, em troca de Rajon Rondo, numa negociação que não pareceu agradar nem a Williams, nem à equipa. “Não queríamos trocar o Lou, nem o Lou queria ser trocado”, confessou Lawrence Frank, presidente dos Clippers, em declarações à comunicação social. Em troca, no entanto, a equipa de Los Angeles vai receber Rajon Rondo, de 35 anos, que, afirma o presidente da equipa, “vai trazer um skill set que nós [Clippers] não temos”. “Para receber, temos de dar”, concluiu Frank.

Rajon Rondo não é um rookie, e os 35 anos de idade podem significar experiência, mas implicam também a proximidade do fim da carreira. Tendo passado pelos LA Lakers antes de jogar pelos Atlanta Hawks, Rondo conhece bem a cidade e as duas equipas, e é o tipo de jogador de que os Clippers andavam à procura desde que contrataram Kawhi Leonard e Paul George, ou seja, um base que consegue organizar o jogo – tirando essa pressão dos ombros de Leonard.

O roubo do século... ou do minuto

Pat Riley, alcunhado ‘The Godfather’, fez jus ao nome adotado. Nos últimos instantes da janela de transferências, o presidente dos Miami Heat assegurou Victor Oladipo, num dos negócios mais marcantes desta temporada. Riley fez a sua magia e conseguiu atrair o jovem de 28 anos, conseguindo ainda no processo manter Duncan Robinson e Tyler Herro na equipa, numa negociação que foi praticamente a preço de saldos para os Heat. O emblema de Houston vai receber, em troca, Kelly Olynyk, Avery Bradley, e o direito a trocar uma escolha de draft.

A negociação rapidamente deu azo a ‘memes’ e brincadeiras. O jornalista Colin Ward-Henninger, por exemplo, partilhou uma imagem de uma pessoa a segurar moedas em mãos, que lia, ironicamente, a frase “Oferta final dos Heat aos Rockets por Oladipo”.