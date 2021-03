As autoridades de saúde de Itália revelaram, esta terça-feira, que nas últimas 24 horas foram registados mais 529 óbitos associados à covid-19 e 16.017 novos casos de infeção, ambos os valores são superiores aos dados da véspera.

O país soma agora 3.561.012 diagnósticos positivos, que levaram à morte de 108.879 pessoas, o segundo maior número de vítimas mortais da covid-19 na Europa, depois do Reino Unido, e sexto no mundo.

Nos hospitais do país estão 29.231 infetados, mais 462 do que ontem, além dos 3.716 doentes com covid-19 que se encontram nos cuidados intensivos.