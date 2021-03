Sergio Agüero vai pôr fim a uma passagem de 10 anos no Manchester City, equipa pela qual conquistou quatro Ligas inglesas, cinco Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e três Supertaças de Inglaterra.

Agüero ficou nos anais do clube, após ter apontado o golo que deu aos citizens o título de campeões da Premier League, na temporada 2011-12, já durante os descontos, frente ao Queen Park Rangers.

O internacional argentino, no entanto, marcou apenas três golos em 14 aparições, fustigado por várias lesões, e vai deixar a equipa no fim desta temporada.

Num tweet, Sergio Kun Agüero referiu a saída do clube. "Dez temporadas com conquistas muito importantes, nas quais me consegui tornar no artilheiro histórico [do clube] e forjei um vínculo indestrutível com todas as pessoas do clube que sempre carregarei no coração", escreveu.