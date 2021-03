Os jardins do Taguspark têm uma nova instalação artística. A Umbra é constituída por 200 quadrados de madeira, que criam a ilusão de uma curva e têm a capacidade de criar um ambiente único de sombras e luz.

A obra, da autoria do grupo Rethorica Studio, junta-se ao roteiro de arte urbana da Cidade do Conhecimento, que pode ser visitado diariamente em Oeiras.

“A peça de arte urbana Umbra é mais um marco do museu de arte urbana em desenvolvimento no Taguspark e que já conta com obras de diferentes artistas plásticos, espalhadas por vários espaços. A arte e a cultura fazem parte do projeto que estamos a desenvolver na Cidade do Conhecimento. ‘’Queremos que este espaço, com uma localização única, que fomente o bem-estar e a felicidade”, afirma Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark.

A Umbra é uma instalação implementada nos jardins dos Edifícios Inovação do Taguspark. Em duas peças e concretiza-se na rotação de cada quadrado em torno de um plano diretor, criando a ilusão de uma curva.

As estruturas em madeira, de geometrias inesperadas, proporcionam um ambiente único, conseguido através de um jogo de sombras e luz, que permite ao visitante abstrair-se momentaneamente do espaço envolvente.

“A ação sobre um objecto consegue mudar a percepção sobre o mesmo”. É desta forma que o Rethorica Studio define a peça, que faz questionar o visitante sobre a sua construção.

O grupo Rethorica Studio foi criado em 2015 por quatro estudantes ligados às áreas da arquitetura, design e ilustração. É um atelier cuja base de estudo é a arquitetura mas a sua acção abraça diferentes artes criativas. No seu percurso contam já com vários projectos de arquitectura, design de interiores, gráfico e de mobiliário, assim como a participação em vários eventos nacionais e internacionais, como o AURA, Boom Festival, Web Summit, Loures Arte Pública, Village Underground. O grupo é atualmente composto por Pedro Pereira, Miguel Madrinha e Vasco Duque.