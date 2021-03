O governo espanhol determinou, esta terça-feira, o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos, sejam fechados ou ao ar livre, incluindo praias ou piscinas, e mesmo que seja possível respeitar a distância física.

Segundo o decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, a medida deve-se à "persistência da atual situação de crise decorrente da pandemia" e à "natureza e evolução imprevisível da mesma (...), o que torna aconselhável a alteração imediata dos preceitos previstos na legislação em vigor para fazer face a este tipo de situação".

Até ao momento, o uso de máscara era obrigatório em espaços exteriores, se a distância de um metro e meio entre pessoas não fosse possível. Com o novo regulamento, designado "decreto da nova normalidade", passa a ser obrigatório em todos os espaços públicos e em todas as comunidades autónomas.

Ficam isentas desta lei, de acordo com o jornal La Vanguardia, as crianças com menos de seis anos e as pessoas que estejam a praticar exercício físico ou desportos individuais em espaços exteriores.

"Não será exigida [a máscara] quer em casos de desporto individual no exterior, quer em casos de força maior ou situação de necessidade ou quando, devido à natureza das atividades, o uso da máscara for incompatível, de acordo com as indicações das autoridades de saúde", pode ler-se no decreto.