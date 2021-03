Lara Trump, nora de Donald Trump, tornou-se hoje no mais recente elemento do núcleo restrito do ex-presidente norte-americano a ser contratada pelo canal de televisão Fox News, começando a sua colaboração com ataques a Joe Biden.

Casada com Eric Trump, filho mais novo do primeiro casamento de Donald Trump, Lara fez a sua primeira aparição, no programa matinal "Fox & Friends", numa altura em que tem alimentado a possibilidade de se lançar para a corrida a um lugar no Senado, pelo seu Estado natal, a Carolina do Norte.

"Não tomei oficialmente uma decisão, mas espero fazê-lo a curto prazo", disse Lara Trump, quando questionada no programa sobre uma possível candidatura à Câmara Alta do Congresso.

Outra antiga colaboradora de Trump, a porta-voz Sarah Huckabee Sanders, deixou recentemente a Fox News, onde era comentadora desde setembro de 2019, para preparar uma candidatura ao cargo de governadora do Estado do Arkansas.

Na sua primeira aparição como comentadora, Lara Trump criticou a política de imigração do novo presidente, Joe Biden, e disse dar "100 por cento de crédito" a Donald Trump pela campanha de vacinação em curso no país.

Durante a última campanha, Lara Trump foi uma presença regular na Fox News e disse mesmo sentir-se "membro não-oficial há muito tempo" do canal, o mais próximo do partido republicano.

Esta decisão pode impulsionar a carreira política de Lara Trump, um rumor que tem circulado entre o circuitos conservadores nos últimos meses, escreve o Guardian.