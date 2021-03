O autor da saga mais seguida do mundo “A Guerra dos Tronos”, George R. R. Martin, assinou um contrato de exclusividade de cinco anos com a produtora HBO para criar conteúdos únicos para a plataforma, que poderá envolver enredos alargados com heróis e dragões na região fictícia de Westeros.

A WarnerMedia, detentora da HBO, anunciou, esta terça-feira, o contrato, através de um comunicado enviado à agência AFP, que indica que R. R. Martin assinou um contrato para "desenvolver conteúdo para a HBO e HBO Max" - serviço de streaming.

Porém, o contrato não especifica o tipo de conteúdo para o qual o autor de “Game of Thrones” irá trabalhar. Poderá envolver-se em projetos inseridos no universo da saga, como em conteúdos totalmente diferentes, explicou a nota enviada à AFP.

George R. R. Martin já está a trabalhar na adaptação de um prelúdio da saga, chamada de “Casa do Dragão”, que acontece 300 anos antes dos eventos protagonizados por Jon Snow e Daenerys Targaryen.

O ‘spin off’ deverá estrear em 2022.