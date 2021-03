A Ordem dos Médicos defende que as pessoas que tiveram covid-19 há mais de três meses e pertencem a grupos prioritários de vacinação devem poder ser vacinadas nesta fase. Para o gabinete de crise da Ordem dos Médicos, no caso dos profissionais de saúde, além de poderem ser novamente infetados, “podem ser veículo de transmissão da doença na comunidade e, em particular, a doentes mais fragilizados que necessitam de cuidados de saúde por patologia não-covid”, alertou a Ordem em comunicado. “A evidência científica disponível documenta um risco crescente de reinfeção após os 90 dias, sobretudo nos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos e nos imunodeprimidos. É, igualmente, de considerar um aumento do risco em resultado da circulação de novas variantes”, invoca a Ordem, acrescentando que países como França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido e EUA estão a vacinar mesmo quem esteve infetado. Atualmente a norma 002/2021 da DGS, que os médicos defendem que deve ser revista com urgência, não exclui quem já teve covid-19 de vir a ser vacinado, mas refere que “num cenário em que a disponibilidade das vacinas é ainda limitada devem ser priorizadas as pessoas com maior risco/vulnerabilidade de contrair a infeção por SARS-CoV-2”. A norma refere que os dados publicados até à data apontavam que a imunidade aparenta durar, pelo menos, três a quatro meses, havendo estudos que apontam para uma duração mais longa. Os primeiros casos de covid-19 foram detetados em março de 2020. Até à data foram diagnosticados 820 716 casos de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal, sendo que 400 mil foram diagnosticados há mais de três meses e 290 mil há mais de quatro meses.