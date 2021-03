O i lançou ontem o primeiro artigo de uma série sobre as pontes do Porto, no âmbito dos 212 anos da tragédia da ponte das Barcas e do lançamento do concurso para uma nova ponte sobre o Douro. Se na edição de segunda-feira se falou da ponte do Infante D. Henrique e na ponte do Freixo, esta edição contamos algumas histórias das duas pontes assinadas pelo engenheiro Edgar Cardoso: a ponte da Arrábida, e a de São João.

Hora de modernizar Corria a década de 40 quando surgiu na cidade do Porto um grave problema de mobilidade: as mercadorias e os passageiros eram cada vez mais, e a ponte Luiz I ficava cada vez mais aquém das necessidades de transporte entre as duas margens do rio Douro. Só havia uma solução em mente: construir a terceira travessia entre as duas localidades. Num momento em que o troço urbano do rio era cruzado apenas pelas pontes Maria Pia e Luiz I, foi necessário partir para uma nova infraestrutura, na zona ocidental da cidade, que viria a marcar para sempre a paisagem da zona e o fluxo dos cidadãos.

Coube ao engenheiro Edgar Cardoso a obra de ligar a Afurada, do lado de Vila Nova de Gaia, ao Campo Alegre, do lado do Porto. O Estado quis, Edgar Cardoso sonhou, e a obra – com o financiamento assegurado – nasceu, pode-se dizer, adaptando o poema de Fernando Pessoa. Projetos aprovados, financiamento pronto, e montado o escritório exclusivo para a obra na zona ribeirinha, que é hoje um restaurante, estava iniciado aquele que seria o motivo de diversão, convívio e até apostas da cidade do Porto, nas décadas de 50 e 60.

É importante recordar que, naquela época, projetava-se o maior arco em betão armado do mundo, com um vão de 270 metros. A ousadia do projeto, no entanto, fez torcer os narizes dos portuenses, como conta ao i Helder Pacheco, historiador, professor universitário e autor de extensa literatura sobre a cidade do Porto, que a define como uma cidade “aberta à inovação”, com um senão. “O que contraria os cânones, leva logo pancada”, começa por explicar. “Depois, começam a olhar de lado, a mirar, e passados dois anos já estão a defender aquilo com unhas e dentes”, conclui ainda, ilustrando, segundo o mesmo defende, o ar sisudo e desconfiado da população da cidade que, refere ainda, não é inédito da ponte da Arrábida. “É o que se passou com o Palácio de Cristal, com as pontes metálicas e com a Casa da Música. O Porto à primeira vista reage”, explica.

Com a ponte da Arrábida, esclarece o historiador, não foi uma reação de não aceitar o desenho, mas sim de desconfiança relativa à segurança da construção. “Havia ‘mirones’, sobretudo reformados, mas não só, que iam quase diariamente ver as obras”, relato ainda Helder Pacheco, que relembra que a emoção e as dúvidas sobre a segurança da ponta eram tantas, que “até se fizeram apostas, sobre se a estrutura iria ou não cair quando tirassem o cimbre... e afinal, não caiu”. “A opinião pública duvidosa perdeu então a aposta”, ironiza ainda o historiador.

É importante, como o mesmo refere, contextualizar o momento em que se construiu a ponte. “Estamos a falar da década de 60. Não havia muito mais para fazer. Havia cinema, alguma televisão... mas não havia internet, nem assim grandes obras frequentemente, então a construção da ponte da Arrábida tornou-se num espetáculo para toda a cidade”, explica o historiador, que fez mesmo questão de comparar a situação, da cidade do Porto, com a que se vivia na cidade britânica de Newcastle, que disse ter muitas parecenças à cidade do Norte de Portugal. “Newcastle, naquela altura, já tinha umas seis ou sete pontes modernas. O Porto tinha só a Luiz I e a Maria Pia, portanto a construção de uma nova era mesmo algo de inédito e de especial”, conclui Helder Pacheco.

A ponte foi de extrema importância para a cidade, revela ainda o professor universitário, já que permitia uma ligação entre Norte a Sul sem ter de atravessar o centro da cidade do Porto, como acontecia até à sua inauguração, saturando fortemente a ponte Luiz I e as vias de acesso. “Basta pensar em todo o trânsito, quer de mercadorias e de automóvel normal, que se fazia por uma única ponte. A Arrábida descongestionou sobretudo o trânsito pesado para o porto de Leixões”, explica ainda.

A sua construção, no entanto, não veio sem críticas e sem problemas ambientais. “O jardim Botânico do Porto ficou muito reduzido”, lamenta Helder Pacheco, que, ainda assim, vinca a grande importância que teve para a cidade, bem como os fortes impactos na vida das populações, mais pronunciados na margem do Porto do que do lado de Gaia. “Inicialmente não houve grande diferença, porque o lado de Vila Nova de Gaia onde ia dar era muito pouco habitado”, começa por explicar, garantindo ainda que a construção desta ponte “criou uma nova centralidade para a Boavista”, que, hoje em dia, é uma das zonas mais movimentadas do Porto.

O historiador da cidade fez ainda questão de levantar um dado curioso sobre a ponte, ainda que num tom tétrico, que não deixa de ser um detalhe interessante. Acontece que, no momento da construção da ponte da Arrábida, corria por entre a população o receio que se tornasse no novo sítio de eleição para os suicídios, tomando em conta a distância a que se encontra do rio, a 70 metros de altura do nível médio das águas do Douro. Acontece, no entanto, como o mesmo afirma, que a ponte Luiz I se manteve como o sítio de eleição para os suicídios portuenses, um dado que o historiador refere como sendo curioso, justificando, “provavelmente, devido ao facto de ser a ponte que está mais à mão”.

