O culto do poder

Na edição de ontem, falámos com vários empresários de sucesso do país que não quiseram dar a cara para não se envolverem nessa guerra, mas assumiram que Elidérico falou verdade. Alguns dos ouvidos até têm obra publicada sobre o valor dos prémios.

É triste olhar para este país e vermos como a cultura do poder está instalada, onde não faltam os lacaios que adoram fazer o trabalho do Governo ou outro qualquer organismo estatal.

Ontem foi bem o exemplo disso. Mas comecemos pela sexta-feira, quando Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, deu uma entrevista ao i e assumiu que muitos dos prémios que o país recebe são comprados. No dia seguinte, Viegas foi obrigado a demitir-se embora pense que as críticas ao Governo também o tenham tramado.

Mas, enfim. Ontem em vários programas televisivos tentou desmentir-se a história dos prémios serem pagos e que se assim fosse os países mais ricos ganhariam sempre. É triste olhar para alguns jornalistas – alguns dos quais com excelentes relações com o partido do Governo... – e que falam do que não sabem e nem se deram ao trabalho de pesquisar um pouco.

