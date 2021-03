Dia 8 de outubro de 1961. Pouco mais de cinco mil pessoas rodeavam o retângulo relvado onde Luxemburgo e Portugal disputavam um jogo a contar para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 1962, com a fase final marcada para o Chile. Estavam decorridos 22 minutos quando um tipo chamado Adolphe Schmidt, mais conhecido por Ady, chutou de longe, com força, e bateu o guarda-redes Costa Pereira - 1-0. Ninguém tinha dúvidas que a reviravolta no marcador seria uma questão de tempo. Gente como Cavém, Coluna, Pérides, José Águas, Iaúca ou o estreante Eusébio não deixariam os seus créditos por mãos alheias. Era mais do que certo.

Mas o tempo foi passando, veio o intervalo, e nada mudou. Os ataques de Portugal não tinham pólvora. Em contraponto, Schmidt tinha os olhos fixados na baliza adversária: aos 53 minutos aproveitou um atraso meio grotesco de Morato para Costa Pereira, apanhou a bola no caminho e fez o 2-0. “Ooohhh!, ouviu-se em todo o estádio. Três minutos mais tarde, Ady fez o 3-0 e completou o hat-trick.

Adolphe nasceu na Cidade do Luxemburgo no dia 17 de Agosto de 1940. Tinha 21 anos - Eusébio, a nova estrela do futebol português, contava 19. Começara a dar nas vistas como centro-campista no Fola Esh na época de 1959/60. Um simples aprendiz, portanto. Gostava de atuar descaído sobre a esquerda e era possuidor de um pontapé forte e geralmente certeiro. Os três golos com que fustigou Portugal, batido por uns vergonhosos 2-4 no campo de uma das mais fracas seleções da Europa, fez cair sobre Ady o interesse de clubes profissionais, sobretudo franceses. Afinal entrara na história por direito próprio e com toda a justiça. Ignoravam-lhe determinadas trapalhices quando pretendia ir além daquilo que era capaz. Os golos à seleção nacional foram uma proeza mas não desencadearam nenhum milagre.

Sochaux.

Quatro meses depois da retumbante derrota portuguesa, Ady Schmidt assinou um contrato profissional com o Sochaux, da I Divisão francesa. Nas primeiras duas épocas, teve um comportamento bem acima do espectável. Pode bem dizer-se que era um jogador fundamental na equipa, participando em 34 jogos na primeira época e 33 na seguinte. Além do mais, o Sochaux subiu à I Divisão no ano da sua estreia. E também marcava golos. 14 em cada um desses dois campeonatos disputados, número bastante razoável para um médio cuja contratação não entusiasmara os adeptos por aí além.

A verdade é que, consultando todas as publicações acessíveis sobre Adolphe, a sua carreira ficou marcada para sempre pelos três golos ao Portugal de Eusébio - ainda que o pobre Eusébio fosse, nesse dia, um menino a estrear-se com a camisola do seu país.

Ady Schmidt nunca perdeu o estatuto de titular no Sochaux até abandonar o clube em 1970. Todas as épocas realizava no mínimo 24 ou 25 jogos, mas a sua capacidade goleadora tombou a pique, ficando-se pelos três ou quatro por campeonato. Chegou a jogar a final da Taça de França em 1967. Aos 30 anos, foi atraído por uma nova aventura, ainda em França, mas desta vez no Mulhouse. Regressava à II Divisão francesa para não mais a deixar. Também garantiu a titularidade na nova equipa, mas os golos desapareceram quase por completo. Adolphe recuara no terreno e procurava servir, à distância os seus avançados, perdendo de forma agravada a oportunidade do remate. Pendurou as botas no Épinal e regressou a casa. Não há heróis que não regresse a casa.