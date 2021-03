O primeiro espaço museológico da Península Ibérica dedicado ao Holocausto abrirá portas no dia 5 de Abril, com a proposta de uma viagem sensorial pelo antes, o durante e o depois desta tragédia. Os visitantes encontrarão ali uma reconstituição dos dormitórios de Auschwitz, imagens e vídeos de arquivo e ainda alguns objetos relacionados com as comunidades judaicas que passaram pela cidade invicta durante a II Guerra Mundial.

Planeada para o dia 27 de Janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a inauguração teve de ser adiada devido à pandemia. O objetivo, agora que finalmente se reúnem condições para abrir, é suscitar a reflexão sobre uma das maiores calamidades que a humanidade já conheceu.

A RELAÇÃO ENTRE O PORTO E O HOLOCAUSTO

“Este não é apenas mais um museu sobre o Holocausto que tem as funções normais de qualquer outra estrutura museológica do género”, afirma Hugo Vaz, curador da exposição, ao telefone com o i. Tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto (CJP) cujos pais, avós e familiares foram vítimas do Holocausto, o museu desvenda, pela primeira vez, as ligações entre o Porto e este episódio sombrio da História: “Efetivamente Portugal sentiu, ainda que indiretamente, o Holocausto, com o fluxo de refugiados que por aqui passaram”, continua a curador. “Conhece-se bastante bem a posição de Lisboa, mas não se conhece nada relativamente ao Porto e a verdade é que o arquivo da comunidade judaica tinha documentação inédita que, pela primeira vez, surge numa instituição museológica disponível a ser visitada, discutida e estudada”, esclarece o responsável pela exposição.

“Em conversa com algumas pessoas consegue-se perceber o desconhecimento da nossa relação com o Holocausto. Ouve-se, por exemplo, que “aqui não houve perseguição dos judeus nesse período” ou que não havia campos de concentração no nosso país”. Mas, indiretamente, Portugal sentiu o impacto da perseguição aos judeus: segundo os académicos, mais de 50 mil refugiados fizeram parte do quotidiano na cidade portuense.

A IDEALIZAÇÃO DO MUSEU

O museu ganhou forma não só a partir da vontade de partilhar esses arquivos inéditos, como também no seguimento de incentivos internacionais: “Em 2019, Portugal passou a ser membro da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e no ano passado, já em plena pandemia, o Governo traçou as linhas orientadoras do programa Nunca Esquecer, que no fundo é um programa que também tem como funcionalidade a memória do Holocausto e o seu estudo”, relembra Hugo Vaz. A comunidade judaica do Porto aceitou o repto lançado à sociedade civil e às instituições particulares para a criação de estruturas que fossem ao encontro do projeto Nunca Esquecer. Ao mesmo tempo, viu na nova instituição uma forma de assinalar a entrada de Portugal na Aliança Internacional para a memória do Holocausto.

UM MUSEU SENSORIAL E SIMBÓLICO

Neste museu os visitantes terão oportunidade de visitar uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz, assim como uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos, corredores com a narrativa completa. À imagem do que acontece no Holocaust Memorial Museum de Washington, fotografias e ecrãs exibem filmes documentais sobre o antes, o durante e o depois da tragédia.

Segundo o curador, ao nível da sua espacialidade o museu está organizado em três grandes momentos: o primeiro momento tenta representar a vida judaica antes do Holocausto; o segundo momento, que corresponde a 90% da exposição, é caracterizado por espaços negros, despidos, que representam a morte e o extermínio, ou seja, o Holocausto propriamente dito; e um terceiro momento onde se poderá encontrar, tal como no primeiro, o verde que simboliza a vida depois do holocausto.

“Do ponto de vista da exposição, a narrativa histórica segue um formato cronológico e segue-o abordando cada um dos temas que normalmente se aborda quando se fala nestes assuntos genéricos do Holocausto”, explica Hugo Vaz. “Cada um desses temas é pautado pelos textos informativos, por fotografias e vídeos”.

Uma exceção a esse percurso cronológico é o “cartão de entrada”, que apresenta os campos de concentração e de extermínio, que “serve para impor aos visitantes um primeiro choque”. Só depois dessa passagem é que as pessoas perceberão o início da história e a forma atroz como se chegou até ao “apogeu da industrialização da morte”.

O museu conta com uma sala memorial em que são honradas as vítimas mortais desta catástrofe, uma sala com dezenas de milhares de nomes que pretendem representar todos os 6 milhões de judeus que foram exterminados durante a II Guerra Mundial e ainda um espaço sensorial em que se pretende “entrar em Auschwitz Birkenau”, campo que surge precisamente como um paradigma máximo da industrialização da morte. O objetivo é criar um efeito sensorial de presença real no espaço. Contudo Hugo Vaz, salienta que “por mais gráficas que as imagens possam ser, por mais realistas que as construções curatoriais, museológicas e até museográficas procurem ser, nada disto se compara ao horror da realidade vivida”. O conforto oferecido por um museu, ou mesmo num espaço musealizado, nunca será comparável com o pesadelo vivido pelas vítimas. “Apenas nos poderá fazer questionar, procurar ir um pouco mais além do que vemos, do que sentimos e do percecionamos”, alerta o curador.

A RECOLHA DO MATERIAL

Hugo Vaz admite que o museu não tem uma grande coleção no que toca a objetos, tem sim “fichas individuais de refugiados que passaram pelo Porto e que de alguma forma tiveram o apoio quer da comunidade judaica quer de instituições de apoio aos judeus refugiados, como foi o caso da Comissão de Assistência aos Judeus Refugiados, que tinha a sua sede em Lisboa e a filial na sinagoga do Porto”.

Como é o caso de Deborah Elijah, membro da direção da CJP, que viu a sua família destruída pela guerra: “O Holocausto deve ser contado pelas vítimas. A minha mãe chegou órfã à Argentina e o meu pai foi obrigado a tocar violino no campo de propaganda de Theresienstadt. Nasci sem avós, todos eles foram executados na Polónia, depois da raspagem do cabelo, das tatuagens de números nos braços e do trabalho escravo”.

“A história da minha família terminou, para uns, nos campos de extermínio, e outros foram vítimas de pelotões de fuzilamento depois de terem sido obrigados a abrir uma vala comum” descreve Luísa Finkelstein, a mais antiga associada da Comunidade Judaica do Porto, também descendente de uma família polaca.

Isabel Lopes, Vice-Presidente da CJP, oferece-nos a história do seu avô, que foi responsável pelo salvamento de judeus: “Alguns membros da Comunidade foram diversas vezes buscar refugiados aos Pirenéus e trouxeram-nos para a segurança do Porto. O meu avô, capitão Barros Basto, convidava muitos refugiados para almoçar e jantar. Ele dizia à minha avó: “Cabe sempre mais um!’”, conta.

Todo o conteúdo material do museu já estava na posse da comunidade judaica da cidade. No que toca à informação, nomeadamente fotografias, vídeos, cartas e testemunhos, houve outros contributos. “Felizmente recebemos a colaboração de vários outros museus do Holocausto espalhados pelo mundo e com quem temos assinados protocolos: Moscovo, Hong Kong e Estados Unidos da América. Cada um nas suas diversas formas acabou por contribuir para engrossar a nossa exposição”, informa o responsável pela exposição.

“A construção do Museu do Holocausto no Porto contou com um donativo substancial de uma família sefardita portuguesa do Sudeste da Ásia que foi vítima de um campo de concentração japonês durante a II Guerra Mundial”, revela o tesoureiro da CJP e descendente de vítimas do Holocausto, Michael Rothwell. “Os meus avós eram bons patriotas alemães, os meus tios-avós deram mesmo a vida pela pátria na Primeira Guerra Mundial e amavam um país que também era deles. Com o nazismo, viram-se acusados de serem estrangeiros indesejados, foram transportados como gado para Auschwitz, separados um do outro, alvos de todas as violências e ali morreram assassinados”, relembra o tesoureiro.

OBJETOS ESPECIAIS

Os objetos mais especiais da exposição são dois rolos da Torá, o livro sagrado para os judeus. Estes dois rolos, segundo o curador, foram deixados precisamente por famílias de refugiados que acabaram por deixá-los na sinagoga do Porto e depois, como aconteceu com a generalidade dos refugiados, seguiram caminho para outros destinos.

Hugo Vaz admite que a exposição possui ainda um vídeo raro enviado pela fundação de Steven Spielberg que lhe toca particularmente: “Temos um vídeo da libertação do campo de concentração de Dachau. Foi filmada a cerimónia religiosa que aconteceu depois da libertação do campo por parte do exército aliado, os Estados Unidos da América”. No vídeo está registado o momento em que as pessoas se apercebem que estão finalmente livres e, “a primeira coisa que fazem é ir ao encontro do serviço religioso, todas elas a chorar”, revela o curador.

Charles Kaufman, presidente da organização de direitos humanos B’nai B’rith International, sublinha o importante papel do novo museu, desejando que sirva de “farol” para Portugal e para o resto da Europa: “Este impressionante Museu do Holocausto é um testemunho da herança e resiliência judaicas”.

“É importante falar deste tema e é importante falar do seu todo, do que está para trás, do que aconteceu durante e depois. Não estamos a falar apenas de 6 milhões de pessoas que desapareceram, estamos a falar da sua cultura, da sua história, da sua produção científica, artística, dos seus sonhos”, salienta Hugo Vaz.

O curador do Museu do Holocausto do Porto, afirma que “são esperados cerca de 10 mil alunos por ano, o mesmo número que, antes da pandemia, costumava visitar a Sinagoga”.

A Sinagoga Kadoorie Mekor Haim é a maior da Península Ibérica, tendo a Comunidade Judaica do Porto cerca de 500 membros, de mais de 30 países. Possui o Museu do Holocausto e o Museu Judaico, um cinema e parcerias de cooperação com o Estado Português, a Embaixada de Israel em Portugal, a B´nai B´rith International, a Anti Difamation League, a Keren Hayesod, a Chabad Lubavitch, bem como com a Diocese do Porto e a Centro Cultural Islâmico do Porto.