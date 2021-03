Itália registou, esta segunda-feira, 12.916 casos do novo coronavírus e 417 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde italiano. O país atingiu também o número de internamentos mais elevado desde o início da pandemia.

Em relação à véspera, há uma diminuição significativa do número de novos contágios – menos 6.695 –, mas um aumento do número de óbitos – mais 120. A taxa de positividade aumentou de 7,2% para 8,2% no último dia, ou seja, por cada 100 testes realizados, mais de oito são positivos.

Atualmente, há 29.163 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais italianos, mais 462 do que ontem. Nunca houve tantos doentes internados. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 3.721 pessoas infetadas, mais 42 do que na véspera.

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas já deram conta de 3.544.957 infeções e 108.350 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.