O Reino Unido registou, esta segunda-feira, 4.654 casos do novo coronavírus e 23 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. Em relação à véspera, há um aumento do número de casos – mais 792 – e do número de mortes – mais quatro. No entanto, tal aumento é justificado pela baixa notificação de casos durante o fim de semana.

Atualmente há 4.560 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais britânicos, 615 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O governo britânico anunciou ainda que mais de 30,4 milhões de pessoas já foram inoculadas com uma das doses da vacina contra a covid-19 e 3,6 milhões já receberam as duas doses.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido já deu conta de 4.337.696 infeções e 126.615 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

O Reino Unido deu, esta segunda-feira, os primeiros passos rumo ao desconfinamento. Agora, os ingleses já se podem juntar em grupos de seis pessoas ao ar livre e retomar a prática de desportos em espaços abertos. O dever de recolher obrigatório estava em vigor há mais de três meses.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Monday 29 March, 4,654 new cases and 23 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



30,444,829 people have received the 1st dose of a #vaccine, and 3,674,266 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/lvOhiyG4Sp