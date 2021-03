Os preços das rendas continuam a subir, mas a um ritmo mais reduzido. Na segunda metade do ano passado, a renda mediana dos alojamentos familiares em Portugal atingiu 5,61 euros por metro quadrado (euros por metro quadrado), o que significa um aumento de 5,5% face ao período homólogo.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e revelam ainda que no semestre anterior essa taxa tinha sido de 9,3%. “À semelhança do semestre anterior, verificou-se um aumento no número de novos contratos celebrados relativamente ao mesmo período do ano anterior: +9,7% (+3,8% no semestre anterior)”, refere.

O valor das rendas situou-se acima do valor nacional nas sub-regiões Área Metropolitana de Lisboa (8,57 euros por metro quadrado), Algarve (6,63 euros por metro quadrado), Área Metropolitana do Porto (6,12 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira e (5,99 euros por metro quadrado).

De acordo com os mesmos dados, tal como se verificou nos semestres anteriores, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento (26 461). As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram, em conjunto, 50% do total de novos contratos do país e o Algarve 5,9%. O Baixo Alentejo apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (448).