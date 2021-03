Portugal registou, nas últimas 24 horas, 309 casos do novo coronavírus e seis óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. Apenas Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo registaram vítimas mortais. No entanto, esta é a primeira vez, desde 24 de janeiro, que se regista um aumento de casos face à segunda-feira anterior.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de novos casos nas últimas 24 horas: 139. Segue-se o Norte com 93, o Centro com 25, o Algarve com 19 e o Alentejo com 16. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há oito e nove novas infeções, respetivamente.

Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 70 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 63,4, valores que continuam a descer. O rácio de transmissibilidade (RT) situa-se nos 0,94 a nível nacional e nos 0,93 em no continente. Regista-se assim um ligeiro aumento, de 0,01, face à última atualização. O nível de risco em Portugal mantém-se no verde.

Das seis vítimas mortais registadas esta segunda-feira, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

O número de internamentos voltou a descer depois de ontem ter subido. Atualmente, estão hospitalizadas nos hospitais portugueses 623 pessoas com covid-19, menos dez do que no dia anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 136 pessoas, menos seis do que ontem.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 820.716 casos do SARS-CoV-2, 28.024 dos quais permanecem ativos e 16.843 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 458 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 775.849. Atualmente, as autoridades de saúde têm 15.625 contactos em vigilância.

O boletim da DGS divulga semanalmente os níveis de risco dos 308 concelhos de Portugal. Com dados atualizados até ao passado dia 23 de março, o país conta com 276 concelhos abaixo dos 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Em risco moderado há 23 concelhos e oito no nível de risco elevado. Machico, na ilha da Madeira, é o único município em risco muito elevado.