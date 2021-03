Portugal foi alvo de grandes obras e infraestruturas na década de 90 e no início do milénio. Entre o Parque das Nações, as várias autoestradas por todo o país, e outras empreitadas, a cidade do Porto não ficou atrás nos investimentos, com, por exemplo, a construção da Casa da Música e o plano do Metro do Porto, que começou a ser desenhado já na década de 90. Nesse momento, uma coisa ficou clara: a Ponte superior da mítica obra batizada com o nome de Luiz I ia deixar de servir o trânsito rodoviário, e passaria a ser utilizada para permitir a travessia às composições do metropolitano.

Como tal, e como a ponte inferior não seria suficiente para acarretar com o fluxo de trânsito, as cidades viram-se obrigadas a construir mais uma ligação. Assim, tal como acontece atualmente, com o lançamento do concurso para a ponte do Metro, vizinha à ponte da Arrábida, já na passagem do milénio as cidades precisaram de construir uma ponte como fruto das necessidades levantadas pelo Metro.

Se é certo que a travessia do Freixo tinha sido inaugurada em 1995, o facto de se localizar longe do centro da cidade, bem como a falta de espaço para transeuntes, levou os projetistas e engenheiros da cidade do Porto a lançar a sexta e mais jovem ponte a cruzar o Douro na cidade Invicta: a ponte Infante D. Henrique.

Começada a sua construção no ano 2000, e inaugurada em 2003, é ainda demasiado jovem para contar com fábulas e histórias de reis e rainhas, mas não deixa, por isso, de ser um dos pontos mais fulcrais da mobilidade na cidade, a ligar o centro de Vila Nova de Gaia à baixa da cidade do Porto.

Bastará olhar para o arco da ponte para perceber que esta não é só mais uma obra de engenharia, ou pelo menos assim explica António Adão da Fonseca, engenheiro responsável pela projeção e construção da ponte batizada com o nome do Infante D. Henrique, um nome que, confessa, foi mais escolhido pelas autarquias envolvidas do que pelos membros envolvidos na construção da ponte. Ao i, o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto explicou a história por trás da construção da travessia, as ligações internacionais e os dilemas de criar uma ponte de tais dimensões com um arco praticamente horizontal, uma empreitada “nunca antes feita”, e que, segundo o mesmo afirma, foi mesmo uma realização inédita neste tipo de infraestruturas.

O desenho da ponte, tão especial e único graças ao seu arco ao estilo do engenheiro suíço Robert Maillart, nasce, recorda Adão da Fonseca, de uma das necessidades que se prendiam com a construção desta infraestrutura. “Era importante, ao construir esta ponte, que não deixasse de ser possível ver uma das pontes metálicas a partir da outra”, explica. Ou seja, estando a ponte do Infante localizada entre a ponte Luiz I e a ponte Maria Pia, esta não poderia tapar a vista de uma ponte metálica à outra, de forma a manter o panorama urbanístico e tão icónico da cidade do Porto. Daí a necessidade específica de criar um dos maiores arcos horizontais do mundo, com 280 metros de comprimento.

Foi uma construção “difícil”, confessa Adão da Fonseca, e a sua inauguração, defende, foi “ridícula”. As fracas relações entre as autarquias de cada margem – lideradas, na altura, por Rui Rio e Luís Filipe Menezes, que deverá ser o candidato de Rio à Assembleia Municipal de Gaia em 2021 – levaram a uma cerimónia de inauguração “pobre”, com uma festa em cada ponta da estrutura, que “entretia mais os jornais do que outra coisa”. A ponte, reforça, “é internacionalmente muito mais reconhecida do que em Portugal, sendo um recorde mundial naquele tipo de ponte”. “É uma obra que embeleza a cidade, e isso não tem suficiente valor”, lamentou ainda, aponta a ironia de ter duas autarquias a inaugurar uma ponte, com duas festas individuais de cada lado.

Nem tudo foi fácil, conforme recordou o professor universitário. Durante a fase de construção, um susto atingiu as equipas quando uma das barras provisórias da ponte partiu, augurando mesmo que, “se a segunda partisse, a ponte toda ia abaixo”. Tratava-se de um defeito de fábrica das barras. Uma dor de cabeça, “o normal”, no entanto, como o mesmo confessou, referindo-se às lutas com os fabricantes para decidir de quem tinha sido a culpa. No fim, no entanto, como o mesmo revelou, “tudo correu bem, apesar de terem sido obras muito difíceis”, realçando ser “uma obra muito importante que marca imenso as cidades” do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.