Comemoram-se nesta segunda-feira 212 anos da tragédia da ponte das Barcas, que vitimou, estima-se, mais de 4 mil almas. Se há vários projetos para futuras pontes sobre o Douro, tendo a mais recente sido anunciada há poucas semanas, é também importante falar daquelas que em tempos permitiram as travessias entre as duas margens, e que não se encontram mais em pé. Para tal, o jornal i conta, nas edições de segunda, terça e quarta-feira, a história das diferentes pontes que marcam, marcaram, e vão marcar a paisagem das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

O Desastre da Ponte das Barcas Recuando ao início do século XIX, encontra-se um dos momentos mais trágicos e dramáticos da história da cidade do Porto, e do país. Naquele tempo de então, as duas margens do rio Douro eram ligadas pela batizada ponte das Barcas que, como se pode adivinhar pelo nome, consistia numa fila de 20 embarcações, ligadas por um cabo de aço, estendida ao longo do rio. Há exatamente 212 anos, em plena época de invasões napoleónicas, os portuenses viram nesta travessia uma rota de escapatória ao exército gaulês que desbravava pela cidade. A sobrecarga de peso na estrutura, com milhares de pessoas que procuravam refúgio em Vila Nova de Gaia, acabou por fazer ceder a ponte, atirando tanto portugueses como franceses para o Douro, causando, segundo as estimativas, mais de 4 mil mortos.

A tragédia acabou por obrigar à reconstrução da travessia entre as duas margens do rio, que se passou a fazer pela batizada Ponte Pênsil, também intitulada Ponte D. Maria II, que serviu as duas cidades durante quatro décadas, até ser desmontada para dar lugar à Ponte Luiz I, que se mantém até ao presente. É ainda possível, no entanto, encontrar vestígios da ponte Pênsil na ribeira da cidade do Porto, onde estão ainda dois dos seus pilares, bem como as “alminhas” da Ponte, um local de memória às vítimas do desastre da ponte das Barcas, onde cidadãos e transeuntes depositam flores e e velas em homenagem às vítimas.

Nova ponte sobre o Douro O aniversário da tragédia chega de mãos dadas com o recente anúncio da construção de uma nova ponte sobre o Douro, a ligar Vila Nova de Gaia à cidade do Porto. Se em 1809 a travessia era feita através de 20 barcas amarradas com um cabo de aço, o ano de 2026 deverá ver toda uma nova infraestrutura, dedicada unicamente ao Metro, com espaço para cruzar a pé e de bicicleta. O plano está traçado, o concurso está lançado, e a obra vai nascer, localizada entre as pontes da Arrábida e Luiz I. Dedicada especificamente ao Metro, sem espaço para automóveis, esta nova travessia vai ligar o ArrábidaShopping, importante zona comercial do lado de Gaia, ao Campo Alegre, do lado do Porto, zona abrangida por várias faculdades da Universidade do Porto, bem como o Teatro Municipal do Campo Alegre, e outros serviços.

A infraestrutura, que deverá custar cerca de 50 milhões de euros e cujo concurso de ideias internacional está agora lançado, com um prémio de 100 mil euros para a ideia vencedora, deverá começar a ser construída em 2023, esperando-se que esteja finalizada e operacional em 2026.

Sobre esta empreitada, no entanto, paira uma série de questões: acontece que o espaço onde se insere representa um panorama urbanístico e ambiental muito específico, limitado a oeste pela ponte da Arrábida, que dista 500 metros do local onde se pretende instalar a nova travessia, e a este pela ponte Luiz I, icónica construção da cidade do Porto.

São ainda poucos os detalhes que se conhecem sobre a ponte, mas pode-se já assumir que não deverá ter pilares sobre o rio Douro, como aliás acontece com as restantes pontes que ligam Gaia ao Porto, e deverá ter a cota um metro acima da ponte da Arrábida, de forma a não interferir com a obra do engenheiro Edgar Cardoso, inaugurada em 1963.

Assim, e como foi referido durante o evento que lançou o concurso internacional de ideias, esta ponte representa um “desafio” para os projetistas, o que, segundo confessou fonte da Metro do Porto ao i, foi o pano de fundo para a necessidade de lançar um concurso amplo e internacional, já que o projeto deverá ter muito “cuidado” com o espaço onde se vai inserir a ponte, de maneira a não perturbar o ambiente circundante.

Adão da Fonseca, engenheiro responsável pela projeção da Ponte Infante D. Henrique (ver págs. 14-15), confessou ao i que, devido às suas dimensões e à sua localização, a “construção da nova ponte se torna um difícil desafio, especialmente do lado do Porto”, merecendo todo o cuidado e atenção urbanística.

