“Quer ganhar a nomeação de melhor destino? Pague 500 libras e vai ver que aparece no site da organização como nomeado. Quer ganhar o prémio? Então tem de negociar com eles o valor. É simples e é assim que funciona. Depois pode ter uma moldura na câmara, no seu hotel, restaurante, praia ou campo de golfe, entre muitas outras categorias”, disse ao i um destacado empresário que não quer dar a cara pela guerra entre empresários hoteleiros algarvios. Exemplos não faltam: “Como é possível um hotel no Algarve ter sido o melhor da Europa durante seis anos?”, diz, acrecentando que só “quem não conhece o velho continente é que pode achar isso”.

Recorde-se que a entrevista ao i, na edição de fim de semana, do ainda presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) caiu que nem um bomba junta do setor turístico. Elidérico Viegas disse, na ocasião, que os prémios que Portugal tem arrecadado são comprados e só nós é que damos importância. “Em relação a esses prémios só nós é que os conhecemos, o resto do mundo não sabe. São eleições feitas por entidades privadas que se regem por princípios económicos, de rentabilidade económica e, como tal, pagamos e ficamos no lugar que queremos. Estes prémios que andamos a apregoar com frequência são prémios atribuídos por estruturas ou organizações privadas que têm como fim o lucro e que vendem lugares em função dos preços que se pagam”.

Declarações essas que vão levar o responsável a apresentar hoje seu o pedido de demissão, uma vez que, a restante direção não se revê nas suas declarações. “Em reunião imediatamente convocada, a direção ouviu as explicações do presidente e foi informada da sua intenção em se demitir deste órgão social da AHETA, demissão essa que será apresentada pelo próprio ao presidente da Assembleia Geral, na próxima segunda feira, 29 de março”, revelou em comunicado.

A verdade é que essas declarações são reconhecidas por quase todo o setor. Vários empresários ouvidos pelo i, que preferiram anonimato, garantem que as nomeações são compradas e, com isso, poupam trabalho e também dinheiro por parte do Instituto de Turismo de Portugal. Ao que o i apurou por 500 libras (cerca de 584 euros) as entidades e também empresários podem-se candidatar aos “famosos” World Travel Awards. Depois de serem nomeados tudo é negociado. “Tudo depende se é praia, golfe, ou hotel e, a partir daí, vão negociando individualmente os preços”, diz um dos empresários.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.