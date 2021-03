Está iniciada a temporada de 2021 de Fórmula 1, e o heptacampeão da Mercedes, Lewis Hamilton, começou da melhor forma possível na sua procura do oitavo título mundial.

Durante toda a corrida, Lewis Hamilton e Max Verstappen lutaram pela liderança, intercalando o apertado espaço ao longo das 56 voltas.

Faltando apenas 16 voltas para o fim da corrida, Verstappen arrancava após a última pit stop da noite, a 9 segundos de distância de Hamilton. Estava iniciada a caça ao britânico, com pneus bem mais frescos do que os do piloto da Mercedes.

Ao fim de 13 voltas, Verstappen conseguiu ultrapassar Hamilton, e passou a liderar a corrida. Tudo apontava que o holandês viria a vencer a primeira corrida da temporada.

Uma ultrapassagem, no entanto, que foi um presente envenenado. Acontece que Verstappen teve de violar os limites da pista para ultrapassar Hamilton, e acabou por ter de ceder a liderança ao heptacampeão, que viria a vencer então o Grande Prémio do Bahrein.

Destaque também para a corrida de Lando Norris, da McLaren, que assegurou um quarto lugar, a seguir a Max Verstappen e Valteri Bottas.

Também Yuki Tsunoda, o estreante da AlphaTauri, surpreendeu, ao finalizar em nono lugar, levando para casa dois importantes pontos.

Já para Fernando Alonso, o bicampeão mundial que regressou às pistas, o arranque da temporada não começou da melhor forma. Ao fim de 34 voltas, Alonso teve de se retirar, devido a problemas mecânicos no seu monolugar.

Também a estreia de Mick Schumacher ficou aquém das expectativas, tendo o jovem piloto da Haas - e filho de Michael Schumacher - fechado a corrida em último lugar. Ainda assim, Mick teve mais sorte que o seu colega de equipa, Nikita Mazepin, que teve de se retirar da corrida na segunda volta.