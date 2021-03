Pelas 17h59 de sábado, o piquete do comando-local da Polícia Marítima de Portimão recebeu o alerta. de que uma cadela teria caído de uma arriba, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa). Assim, deslocou-se de imediato até ao local, "onde constatou que a cadela se encontrava no areal junto dos seus donos, que conseguiram chegar ao local onde o animal caiu para prestar auxílio", como é possível ler na nota publicada no site oficial da autoridade.

"Após avaliação da situação, e devido às difíceis condições de acesso ao local, foi decidido efetuar o resgate por via marítima, tendo sido empenhada a Estação Salva-vidas de Ferragudo que resgatou e transportou a cadela e os seus donos para a praia da Marinha, onde aguardavam a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Lagoa", continua no comunicado, adicionando que o animal aparentava ter ferimentos ligeiros, mas regressou a casa com os donos.

O comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.