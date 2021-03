O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no período compreendido entre a meia-noite e as 23h59, de sábado, no âmbito da sua atividade operacional, e através de diversas operações policiais, procedeu à detenção de 39 pessoas.

Em comunicado, a força de segurança explicou que 17 foram detidas por conduzir sem habilitação, oito por conduzir sob efeito de álcool, três por tráfico de estupefacientes, uma por resistência e coação sobre funcionário da PSP, quatro devido a mandados de detenção, uma por furto, uma por desobediência, uma por posse ilegal de arma, uma por furto e dois por outros motivos.

No mesmo período, e no decurso da atividade explanada, a PSP apreendeu uma arma branca, cerca de 75 doses de haxixe e cerca de sete gramas de outras drogas. Também no decurso destas 24 horas ocorreram 20 acidentes de trânsito dos quais resultaram seis feridos leves e uma vítima mortal.