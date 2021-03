Portugal empatou (2-2) frente à Sérvia, este sábado, no segundo jogo de qualificação da seleção nacional para o Mundial do Catar, em 2022.

Já no final da partida, Cristiano Ronaldo pediu golo depois de um lance polémico. Inconformado com a decisão da arbitragem, de não validar o golo, Ronaldo saiu de campo ainda antes do apito final e atirou a braçadeira de capitão para o chão.

O empate mantém Portugal e Sérvia na liderança do Grupo A, ambos com quatro pontos. O Luxemburgo, que será o próximo adversário de Portugal, venceu a República da Irlanda por 1-0

Robbery against Cristiano Ronaldo and Portugal. This was a clear goal! How it was not given I can't comprehend. pic.twitter.com/0DmOOjvNYq