França reportou, este sábado, 42.619 novos casos de covid-19 e 194 óbitos associados à doença.

O número de infeções representa uma subida face à véspera, quando tinham sido registados 41.869 casos.

Os dados do Ministério da Saúde francês hoje divulgados mostram ainda que as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) atingiram o valor mais elevado de 2021, com 4.791 doentes. O máximo de pacientes em UCI em França foi registado em novembro, com 7.000 doentes.

O país regista um total acumulado de 4.508.575 casos de covid-19 e 94.496 vítimas mortais.