O manobrador de uma máquina carregadora de 50 toneladas morreu na sequência de uma queda de uma altura de 50 metros, este sábado, numa pedreira em Alenquer.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Alenquer, citado pela agência Lusa, a máquina caiu de uma altura de dois socalcos, cerca de 50 metros. Foi necessário recorrer a outra máquina para resgatar o corpo do homem, de 55 anos.

O alerta foi dado pelas 14h20.

No local estiveram os bombeiros, a GNR de Alenquer, bem como a viatura médica de emergência de Vila Franca de Xira. Também uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho se ia deslocar ao local para averiguar as causas e circunstâncias do acidente.