O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, revelou que, este sábado, já foram vacinados 27 mil docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo. Durante o fim de semana está previsto que sejam vacinados um total de 65 a 70 mil profissionais das escolas.

"Já vacinámos 27.000 pessoas desde manhã e isso é um indicador extraordinário do processo", disse o responsável, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao centro de Vacinação da Cidade Universitária, em Lisboa.

Segundo Gouveia e Melo, este fim de semana deverão ser vacinados com a primeira dose da vacina "entre 65 e 70 mil professores, porque alguns já tiveram covid e não estão elegíveis ou por um ou outro motivo não quiseram ser vacinados, o que representa cerca de 1% a 2%".

O responsável indicou que a vacinação de docentes e não docentes das escolas até ao ensino secundário deverá ficar concluída até abril, abrangendo cerca de 280 mil pessoas. Quanto ao arranque do processo, Gouveia e Melo considerou que "na generalidade está a correr muito bem".