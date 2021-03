O cabeça de lista do PSD à Câmara do Porto nas próximas autárquicas, Vladimiro Feliz, já formalmente confirmado por Rui Rio, foi um dos principais entusiastas da primeira candidatura de Rui Moreira na Invicta, em 2013.

Vereador de Rui Rio com a tutela do Urbanismo e número dois na Câmara no tempo em que o atual líder social-democrata se encontrava à frente da autarquia, Vladimiro Feliz foi ativo partipante nas reuniões preparatórias da campanha de Moreira à sucessão de Rio. E o depoimento, nome e fotografia integram mesmo o material de campanha (panfletos) distribuídos pela candidatura nas ruas da cidade.

Na altura, como confirmam ao Nascer do SOL fontes da primeira candidatura de Rui Moreira, chegou mesmo a colocar-se a hipótese de Vladimiro Feliz integrar a lista de candidatos encabeçada por Rui Moreira, contra a lista oficial do PSD, liderada pelo antigo líder do partido e ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes.

Recorde-se que Rui Rio não apoiou Menezes e, ainda que sem o assumir publicamente, esteve ao lado de Moreira, através do seu número dois na Cãmara, que é agora o candidato contra o atual presidente: precisamente Vladimiro Feliz.

As mesmas fontes elogiam o conhecimento que Vladimiro Feliz tem da Câmara e dos problemas da cidade e a forma como se relaciona com os munícipes portuenses.