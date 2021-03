Um português infetado com o novo coronavírus foi detido quando tentava embarcar no Aeroporto de Natal, no Brasil, esta sexta-feira.

De acordo com o G1, além de estar infetado, o homem recusou-se a usar máscara de proteção individual.

No momento do embarque, o português, que vive em Natal, levava um teste positivo à covid-19 para apresentar à companhia aérea.

Segundo a Inframérica, empresa que administra o terminal, agentes da Polícia Federal e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foram chamados e o homem acabou por ser levado para uma sala isolada no terminal aéreo.

As autoridades brasileiras registaram a infração e homem foi libertado, com indicações para permanecer em isolamento domiciliário durante 14 dias. Também as companhias aéreas foram alertadas para o facto de o passageiro estar proibido de embarcar nos próximos 10 dias.

Face ao sucedido, a Inframerica acionou uma equipa de limpeza para desinfetar o terminal.

De realçar que, a partir desta quinta-feira, no Brasil, os passageiros só poderão embarcar se usarem máscaras de pano com duas camadas, máscaras cirúrgicas ou N95.