Elidérico Viegas vai abandonar a presidência da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Na causa da demissão estão declarações do empresário numa entrevista concedida ao nosso jornal , publicada esta sexta-feira, e na qual os restantes dirigentes da associação dizem que “não se reveem nem podem subscrever”.

Elidérico Viegas, presidente da AHETA há 25 anos, foi chamado pelos demais membros da direção para explicar as declarações prestadas ao i e irá apresentar a sua demissão na segunda-feira.

“Em reunião imediatamente convocada, a direção ouviu as explicações do sr. presidente e foi informada da sua intenção em se demitir deste órgão social da AHETA, demissão essa que será apresentada pelo próprio ao sr. presidente da Assembleia Geral, na próxima segunda feira, 29 de Março”, revela um comunicado da direção da AHETA, divulgado este sábado.

A direção reconhece, no entanto, “o papel relevante do atual presidente da direção da AHETA, desde a constituição formal da associação, na defesa dos interesses das empresas turísticas do Algarve e na afirmação da AHETA como a mais influente e representativa associação empresarial da região, que se constitui como o principal destino turístico do país”.

“Na sequência desta decisão, os restantes membros da direção em funções irão solicitar ao presidente da Assembleia Geral a convocação de eleições para os órgãos sociais da AHETA, no mais breve espaço de tempo, de modo a reforçar a capacidade de intervenção da associação, neste período crítico que as empresas turísticas algarvias estão e terão de continuar a ultrapassar”, conclui a mesma nota, assinada por Pedro Lopes, Joel Pais, Reinaldo Teixeira, Rúben Paula, Jorge Beldade, Luís Correia da Silva, Martinho Fortunato e José Queiroga Valentim.

De realçar que além de presidente, Elidérico Viegas é sócio fundador da AHETA.