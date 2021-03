O ritmo de vacinação previsto para o país para os próximos meses não é garantia de que não ocorra uma quarta vaga de covid-19 em Portugal em maio se os níveis de confinamento e contactos na população regressarem nesta primavera ao nível em que estavam no outono do ano passado. A conclusão resulta de um trabalho de modelação feito por uma equipa de investigadores portugueses e holandeses, publicado esta semana na plataforma de pré-publicações da Nature Portfolio. Pela primeira vez é feita uma modelação do impacto da reabertura do país numa altura em que já é dominante a variante inglesa do SARS-CoV-2 e em função da cobertura vacinal prevista na população ao longo dos próximos meses, a par da imunidade natural de quem já tiver sido infetado. Os resultados recomendam prudência na reabertura, disse ao Nascer do SOL o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, co-autor do trabalho.

«Acima de tudo, o que o modelo nos dá é uma orientação geral do que esperar e lança o alerta de que é muito fácil um desconfinamento demasiado rápido, não sendo acompanhado por um processo de vacinação muito mais rápido do que aquele que tivemos até agora, levar a uma quarta vaga. A menos que acelerássemos agora muito o processo de vacinação ou que façamos um desconfinamento com muitos cuidados e avaliando muito bem a situação a cada momento, esse risco existe», explica o investigador e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um dos peritos que participou no grupo de trabalho que definiu linhas vermelha para monitorizar o desconfinamento. Carmo Gomes admite preocupação com os resultados e com os indicadores que mostram, nos cálculo da FCUL, que o RT atingiu esta semana a nível nacional o valor de 1,02, indício de que a epidemia já não está com uma tendência decrescente. O último cálculo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge situa o RT a nível nacional em 0,93 na semana de 17 de março a 21 de março, sendo os cálculos então para o final da semana passada, altura em que a FCUL projetava valores da mesma ordem. «Para já estamos no limiar, mas penso que se começamos a ter os indicadores no laranja e vermelho e o desconfinamento for ainda assim em diante, poderemos ter uma quarta vaga», diz Carmo Gomes.

Quatro cenários e o alerta

O Governo toma decisões na próxima semana e agora há mais este elemento. O estudo ‘Controlling the pandemic during the SARS-CoV-2 vaccination rollout’, explora diferentes cenários para o relaxamento de medidas e consequente aumento de contactos na população. O modelo desenvolvido pela equipa foi calibrado com dados referentes às hospitalizações de covid-19 por faixa etária ao longo do último ano, nas diferentes fases da epidemia. Reproduz também a seroprevalência, ou seja, a percentagem da população que terá adquirido a infeção além das que são diagnosticadas. Depois, tem em conta que percentagem da população de cada faixa etária estará previsivelmente imunizada ao longo dos próximos meses, em função do calendário nacional de vacinação, e o facto de a variante inglesa, 50% mais transmissível do que as que dominaram no primeiro ano no país, ser agora a mais comum em Portugal (representa mais de 80% dos casos).

Exploraram então quatro cenários. Num primeiro, o mais pessimista mas que serve de baliza para o que se estará a evitar com um desconfinamento faseado, o país estaria a reabrir com contactos ao nível pré-pandémico (cada pessoa tinha em média 12,6 contactos com pessoas diferentes por dia). No segundo, com os contactos na população a atingirem nesta primavera o nível do outono passado – quando se verificaram os maiores níveis de contacto com a abertura das escolas para todos os níveis de ensino e se verificou uma segunda vaga da epidemia (uma média de 7,6 contactos por dia).

Num terceiro cenário, o país reabriria mantendo o nível de contactos ao nível do verão de 2020, superior ao confinamento mas inferior ao que veio a acontecer na rentrée de 2020 (5,9 contactos por dia). Num quarto, projetam um desconfinamento mais gradual, em que se atingiria os diferentes níveis de contactos na população de uma forma mais espaçada: nos próximos dois meses, mantendo-se os contactos ao nível do que aconteceu no verão do ano passado e só a partir de 1 de junho passando para o nível do outono e em outubro para níveis pré-pandémicos, com a vida a retomar alguma normalidade numa altura em que já uma parte significativa da população (quase 60%) terá as duas doses da vacina.

Correndo então o modelo para os quatro cenários, se o país estivesse a abrir com a mobilidade pré-pandemia, os investigadores calculam, com a atual cobertura vacinal (menos de 10% da população tem as duas doses da vacina) que bastariam duas semanas para o RT voltar a ficar próximo do que se verificou no início da epidemia, de 2,03. Isto levaria a uma quarta vaga maior do que qualquer uma das anteriores e a 58 mil hospitalizações por covid-19 ao longo do ano, mesmo já havendo pessoas vacinadas.

Se este cenário parece afastado, pois o desconfinamento calendarizado é mais gradual, o segundo cenário em que se retoma ao longo da primavera uma mobilidade idêntica à que havia no outono passado não evita, com o atual calendário de vacinação, uma quarta vaga no mês de maio.

O modelo sugere que não será tão grande como a de janeiro, mas pode ser igual ou um pouco maior do que a de novembro e pode implicar 8975 hospitalizações por covid-19 entre abril e janeiro de 2022. Além disso, o modelo sugere que esta quarta vaga só fica controlada por volta de 29 de junho e implica manter medidas de controlo da infeção. Já o cenário 3, uma reabertura na primavera que não vai além do nível de contactos que ocorreu entre junho e agosto, não conduz a uma nova vaga e aumento de hospitalizações, mas as medidas de restrição de contactos têm de manter-se até que um número elevado de população esteja protegida pela vacina, que acontece no terceiro trimestre. A diferença é que não há mais nenhum pico de doentes internados com covid-19 – os modelos não projetam mortes. Já no quarto cenário, o controlo da pandemia é conseguido ao final de um ano, em fevereiro de 2022, sem novas vagas de hospitalizações por covid-19.

Aulas do secundário à distância podem compensar reabertura

No artigo, os autores concluem então que a vacinação, se decorrer como está prevista, provavelmente é insuficiente para controlar a epidemia se as medidas forem aliviadas de forma significativa em abril. A alternativa, admitem, é aumentar o ritmo de vacinação mas, face às escassez de vacinas, admitem não ser claro se essa é uma opção viável no país. Consideram que as conclusões contém uma mensagem importante para os decisores. «Pensa-se que a abertura das escolas foi o principal indutor das alterações observadas no outono de 2020, embora o aumento da socialização em espaços fechados associada ao tempo também terá tido um papel», concluem. «Se o relaxamento de medidas planeado para abril de 2021 incluir a reabertura total das escolas depois da Páscoa e retoma do serviço interior nos restaurantes e bares, é bastante provável que o número de contactos médios na população atinja níveis semelhantes aos do outono. Como consequência, poderá haver uma nova vaga de hospitalizações. Por outro lado, o cenário 3, em que grandes ondas são evitadas, parece atingível, dado que as medidas no verão eram mais leves. Combinando estas com algumas limitações nas atividades interiores e aulas online para alunos do secundário pode ajudar a replicar a média de contactos do verão de 2020, compensando a abertura das escolas», propõe o artigo, que admite limitações no modelo, como não se saber ainda a duração da proteção conferida quer pela infeção quer pela vacina ou a eficácia real das vacinas na transmissão. Se a proteção for prolongada, o SARS-Cov-2 seria eliminado, mas reconhecem que vários autores já admitem que se vai tornar endémico. Há ainda as novas variantes, nomeadamente a sul-africana e de Manaus, que parecem escapar aos anticorpos iniciais. Mantêm no entanto a ideia de que uma abertura mais rápida ainda numa fase inicial do plano de vacinação pode motivar novas vagas, o que levaria a necessidade de medidas mais duras._«A nossa análise sugere que a necessidade premente de reiniciar atividades económicas pode levar a novas vagas de hospitalizações em 2021 e que são necessárias medidas substanciais para controlar a epidemia ao longo de 2021».

Manuel Carmo Gomes admite que em termos de mortalidade, é expectável ver-se o efeito da vacinação já dos grupos da primeira fase – no primeiro ano da pandemia representaram 90% das mortes. Defende no entanto que isso não impede uma escalada de infeções e internamentos se não for feito um desconfinamento gradual e que continua a haver potencial para esse crescimento exponencial. «Temos uma maior proteção dos hospitais, mas as pessoas onde a vacinação incidiu não são os motores da epidemia. Quem propaga o vírus é a população ativa, que não está vacinada. O que o modelo nos mostra é que estamos numa situação que ainda não é segura, é frágil. Se tivéssemos já um nível de vacinação muito alto, por exemplo como Israel, o modelo resistiria a vários cenários. O que mostra é que é muito fácil termos uma quarta vaga».