36 equipas na vez de 32, utilizando o denominado modelo 'suíço', e com um maior calendário de jogos. Assim se espera que seja o novo formato da Liga dos Campeões, cuja definição, anunciou Lars-Christer Olsson, representante da Associação de Ligas Europeias de futebol (European Leagues) no comité executivo da UEFA, deverá ser feita no dia 31 de março.

Sobre o assunto, as divergências surgem sobre o número de jogos que cada equipa vai realizar, e como serão atribuidas as quatro novas vagas que surgem na Liga dos Campeões.

Acontece que a Associação Europeia de Clubes quer duas vagas preenchidas através da classificação no ranking, ou através do histórico das equipas, defendendo também um total de 10 jogos entre equipas na primeira fase, o que resulta em mais 100 jogos do que atualmente acontece.

Por outro lado, a European Leagues prefere que se joguem 8 jogos, na vez de 10, na fase inicial da competição, diminuindo o aumento de jogos de 100 para 64. Esta associação defende também que três das novas vagas sejam para clubes campeões fora das principais ligas.

A UEFA irá realizar o seu congresso anual a 20 de abril, e pretende ter o modelo definido antes dessa data, apontando Lars-Christer Olsson para o dia 31 de março.