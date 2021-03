Jorge Nuno Pinto da Costa foi alvo de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, conforme o órgão anunciou através de canais oficiais. Em causa está uma participação feita pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), devido a "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem".

Também foi aberto um inquérito a Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sporting de Braga, pelo mesmo motivo, trazido à ribalta não pela APAF, mas sim pelo Conselho de Arbitragem.

No anúncio do Conselho de Disciplina da FPF, também foram visados João Pedro e David Sualehe, jogadores do Paços de Ferreira. Em causa está a festa ilegal em Esposende, no passado fim de semana, em que ambos participaram. Existiu, afirma o órgão, uma "eventual violação do compromisso assumido por todos os atletas e equipas técnicas pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, previsto no Regulamento Covid-19 para a retoma da prática competitiva de futebol, futsal e futebol de praia".

Foi ainda aberto um processo de inquérito para "apuramento da factualidade alegadamente ocorrida por ocasião de jogo da Liga NOS, mencionada em publicações nas redes sociais e newsletter oficial, referidas nos meios de comunicação social", sem, no entanto, referir quais os clubes envolvidos.