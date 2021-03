O número de migrantes que morreram ou desapareceram no mar ao tentar chegar à Europa aumentou em 2020, revelou, esta sexta-feira, a Organização Internacional para as Migrações (OIM). No entanto, 2020 foi também o ano com menos migrantes e requerentes de asilo da última década.

Segundo um relatório da OIM, as mortes e desaparecimentos nas rotas marítimas migratórias continuam a ocorrer em níveis "assustadoramente altos", tendo sido registado um aumento em relação a 2019. As vítimas passaram de 2.095 nesse ano para 2.300, este ano.