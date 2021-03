Os portugueses engordaram em média de 5kg desde o início da pandemia. De acordo com um estudo levado a cabo pela Fixando, os maus hábitos alimentares e a ausência de exercício físico foram os principais fatores que contribuíram para esta situação.

Dos 6.400 utilizadores da plataforma, inquiridos entre os dias 18 e 24 de março sobre os hábitos alimentares durante a pandemia, 45% consideram que esta é a grande causadora do aumento de peso.

Importa também referir que somente 17% emagreceram, sendo que a média perdeu 6kgs. A procura por nutricionistas sofreu uma quebra de 191%, quando comparado com o período homólogo em 2020, é possível ler no comunicado enviado às redações. Segundo Alice Nunes, diretora de Desenvolvimento de Negócio da Fixando, “as dificuldades financeiras que os portugueses estão a enfrentar fazem com que apenas 18% tenha capacidade monetária para recorrer a um nutricionista”.

26% dos inquiridos indicaram também que não praticaram qualquer exercício físico no período de pandemia, apesar de reconhecem que este é fundamental para a saúde.