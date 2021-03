O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, marcou presença na despedida aos profissionais de saúde alemães que estiveram em Portugal a ajudar no combate à covid-19. O governante agradeceu a ajuda dada e prometeu que, caso a Alemanha venha a precisar, Portugal dirá “presente”.

“Esta é de facto uma prova fiel da colaboração possível e desejável entre países europeus. Esta é de facto uma Europa mais unida e mais solidária. É assim que se constrói uma Europa com maior coletivismo”, assinalou António Lacerda Sales, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa.

“Garantidamente que vão levar momentos difíceis, aqueles momentos em que tiveram que nos ajudar e salvaram vidas de portugueses, e por isso, muito obrigado”, acrescentou.

O governante sublinhou, no entanto, que, apesar dos momentos difíceis, estes profissionais de saúde também “vão levar bons momentos”. “Momentos de envolvimento e de enquadramento com as equipas portuguesas e o sistema de saúde português (...) É esta aprendizagem que devemos tirar desta cooperação e desta colaboração”, sublinhou.

Lacerda Sales lembrou que “neste mundo global todos precisamos de todos” e fez uma promessa: “Obviamente, se algum dia precisarem de nós, cá estaremos para dizer 'presente' também”.

“Muito obrigado a todos pela vossa colaboração, pela vossa ajuda, pelas vidas dos portugueses que salvaram”, rematou.

A equipa que hoje deixa o país foi a segunda a operar em Portugal, em substituição da que chegou no dia 3 de fevereiro.

Cada comitiva alemã foi constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais oito médicos. A primeira equipa trouxe 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e camas hospitalares.