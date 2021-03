Quando é que bebemos um copo?

O que não nos podemos esquecer é que as pessoas estão sedentas por sair à rua, por jantar fora e beber um copo. Socializar. Mas para que isso aconteça sem levar a um descalabro completo, têm que existir procedimentos claros do que se pode ou não fazer.

As capas de alguns jornais ingleses desta quinta-feira voltam a trazer para a ordem do dia alguns rumores que falam da possibilidade de vir a existir uma lei que apenas permita a quem já foi vacinado (e o demonstre através do tão famoso certificado), a entrada em bares e discotecas este Verão. O primeiro-ministro Boris Johnson, citado por esses órgãos de comunicação, refere ainda que poderá ficar ao critério de cada espaço essa exigência ou pelo menos a obrigatoriedade de realizar um teste rápido à entrada, sendo que quem der negativo receberá um género de carimbo (como faziam as discotecas há uns anos) para que possa circular livremente. Ora, se em Portugal a primeira ideia for para a frente, ao ritmo a que estamos a vacinar, corremos o risco de ter bares e discotecas com áreas exclusivas para andarilhos, balcões com suportes para garrafas de soro e o regresso da moda das palhinhas.

Falando um pouco mais a sério, é fundamental que o Governo comece já a preparar os moldes em que a atividade noturna se vai poder realizar ou até mesmo os restaurantes com área de bar e os estabelecimentos de bebidas. A menos que a ideia seja manter todo o entretenimento encerrado até ao atingir da imunidade de grupo (e se for esse o caso devem também comunicá-lo com antecedência para gerirem algumas expectativas) é fundamental que se adoptem regras iguais para todos e que ajudem os empresários deste ramo a preparar-se para o que aí vem. Nunca é de mais recordar que parte deles se encontram totalmente fechados há mais de um ano e esperam e desesperam por notícias. As pessoas de um modo geral estão fartas de estar em casa e ávidas de qualquer coisa que lhes permita alguma animação, um mínimo de contacto social. De beber um copo com uns amigos, dançar um pouco.

Não seria por isso despiciendo criar uma task force que pudesse estudar o assunto e recolher informação até de alguns exemplos internacionais. Falo também em relação a todas as atividades de entretenimento cultural como os teatros, os cinemas ou os concertos. Lá fora já se vão testando modelos de funcionamento que podem passar pela testagem massiva, por algum distanciamento ou pela abertura progressiva de algumas áreas. É importante atender também à rentabilidade e sustentabilidade dos negócios. Provavelmente alguns não o serão com a exclusão de metade dos lugares ou apenas com a permissão para abrir as esplanadas. Mas que alguma coisa tem de ser feita tem e se for possível (para variar) com tempo, para que tudo possa ser organizado, melhor ainda. Embora todos nós percebamos que o médio prazo em alturas de pandemia não existe.

O que não nos podemos esquecer é que as pessoas estão sedentas por sair à rua, por jantar fora e beber um copo. Socializar. Mas para que isso aconteça sem levar a um descalabro completo, têm que existir procedimentos claros do que se pode ou não fazer. Não vamos é cair novamente no erro de limitar alguns negócios, ao mesmo tempo que se vão fechando os olhos a festas ilegais e grandes ajuntamentos de pessoas. É importante para a nossa sanidade mental que mesmo com alguns condicionalismos, possamos começar a usufruir de algum contacto social. Senão começa tudo a ficar maluco. Como dizia alguém no outro dia, “as saudades que eu tenho de ir só ali beber café com uns amigos e voltar na manhã seguinte”.