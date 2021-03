Perdidos o Carnaval e, agora, a Páscoa, os olhos estão postos nos feriados de junho, na expectativa do aumento da procura interna. Só depois é que a esperança irá recair em julho e agosto, mas tudo depende dos planos do Governo. Em relação aos turistas estrangeiros, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) admite que a captação será mais difícil: “Não é com um estalar de dedos que começamos a ter turistas”, garante. Para este ano, as perspetivas não são animadoras: “Vamos ter um ano idêntico ao de 2020, que foi o pior ano de sempre”. E lembra que o setor vai estar dois anos e meio sem receitas e com contas deficitárias. Uma das soluções, para Elidérico Viegas, seria dar prioridade aos trabalhadores da hotelaria e restauração no plano de vacinação para dar maior segurança a Portugal como destino turístico. O responsável também aponta o dedo ao Governo. “O plano específico de emergência para recuperar o Algarve que foi anunciado ficou na gaveta e na algibeira do senhor ministro”, acusa.

Houve a ideia de que os estrangeiros poderiam atravessar concelhos durante o fim de semana da Páscoa. Seria uma boa notícia para o setor?

Os estrangeiros poderiam circular entre a fronteira e a unidade hoteleira, mesmo que isso implicasse atravessar concelhos. Isto significaria que poderiam fazê-lo quando chegassem e quando partissem. Mas só se poderia aplicar até chegarem ao hotel. A partir daí, já não poderiam ir para outro concelho. O que significaria que, a partir desse momento, ficariam confinados, tal como a população residente. Se o individuo chegasse ao aeroporto de Faro e se fosse para um hotel em Albufeira atravessaria três concelhos: Faro, Loulé e Albufeira. Poderia deslocar-se entre o caminho do aeroporto e o hotel em Albufeira. E do hotel em Albufeira para o aeroporto, por exemplo. Também se fosse para Sagres poderia atravessar quase 12 ou 13 concelhos.

Mas depois do hotel não poderia sair...

Poderia querer passear e não poderia.

E essa medida não estaria a discriminar os cidadãos portugueses em relação aos estrangeiros?

Os portugueses não podem vir para o Algarve, a não ser que tenham uma justificação válida. Mas em relação aos turistas estrangeiros, isso também seria uma falácia porque não há turistas estrangeiros. As fronteiras com Espanha estão fechadas, com o Reino Unido também, não há transportes. Como é que chegam cá? Isso é ‘só para inglês ver’ porque não temos cá ingleses.



Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.