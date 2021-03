O ministro da Administração Interna trocou as voltas à secretária de Estado do Turismo. Cerca de 24 horas depois, Eduardo Cabrita afastou a garantia dada por Rita Marques de que “todos os cidadãos que não possuam residência no território nacional continental, nomeadamente os cidadãos estrangeiros, emigrantes e residentes das regiões autónomas que pretendessem deslocar-se ao respetivo empreendimento turístico ou estabelecimento de alojamento local, sendo forçados a circular por vários concelhos, de modo a poderem chegar aos referidos estabelecimentos”, poderiam fazê-lo.

Em 24 horas, como se vê, tudo mudou. Estão proibidas as viagens turísticas para Portugal na semana da Páscoa. “Na próxima semana, para Portugal não haverá viagens turísticas, só serão admitidos os que para aqui se deslocam em deslocações essenciais. São essas as formas de garantir a nossa segurança sanitária, tal como o reforço acrescido de manutenção nas fronteiras terrestres”, afirmou o ministro no debate de encerramento sobre a renovação do estado de emergência.

Eduardo Cabrita garantiu ainda que se mantêm suspensos os voos para o Brasil e para o Reino Unido e que estão a ser verificados os que chegam a Portugal “por via indireta” desses países, bem como da África do Sul.

Esta é a segunda Páscoa que não dá motivos para sorrir ao turismo nacional, mas as notícias não chegam com surpresa e a época era já dada como perdida pelos vários responsáveis turísticos.

Antes de se saber a decisão do Governo de proibir as viagens turísticas, o i falou com alguns responsáveis das entidades do setor. Vítor Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo disse que, neste momento, “é muito difícil conseguir um equilíbrio entre duas situações”. E explicou: “Por um lado, a necessidade que os hotéis e os alojamentos possam, neste momento, retomar alguma atividade. Há neste momento uma vontade enorme que os hoteleiros e donos de alojamentos têm de abrir e poderem fazer negócio porque a situação é muito complicada”.

