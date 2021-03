“Uma investigadora genética inicia uma espiral de amor e mentiras quando ajuda a descobrir uma forma de encontrar o par ideal e cria um inovador serviço de namoros.” É a sinopse da série The One da Netflix que antecipa um mundo em que basta um fio de cabelo para encontrar a única pessoa à face do planeta com quem se tem a química perfeita. O amor multiplica-se e os divórcios de casais que se juntaram à moda antiga também. A investigadora em causa chama-se Rebecca Webb e depressa está em todos os outdoors. Está longe de ser a melhor pessoa do universo, mas reza a lenda que o cupido original também não era nenhum santo.

Pelo meio, ou logo no início, põe à prova o algoritmo consigo própria e vai descobrir o seu par perfeito (spoiler) em Tenerife: em sete mil milhões de seres à face do planeta, calhou-lhe Albano Jerónimo, daí a série ter sido mais badalada por cá nos últimos tempos. A atração é imediata e o surfista, que não sabe de nada, também. A saga é inspirada no livro homónimo lançado em 2016 pelo autor de ficção científica John Marrs. Antes disso já havia start-ups a aventurarem-se nos serviços de match genético e agora, à conta da série, estão a suscitar maior curiosidade. Assentam na mesma base: a genética pode ajudar a encontrar alguém mais “compatível”. Mas não vão tão longe ao prometer que só existe uma alma gémea à espera. Para que dizem usar a informação genética? Não para garantir a cor dos olhos ou do cabelo ou que o potencial parceiro é mais ou menos predispostos a algumas doenças, embora também haja notícia de quem queira enveredar por aí. Mas prometem ajudar a encontrar alguém compatível, com maiores probabilidades de relações duradouras e uma vida sexual mais satisfatória, embora nem todas vão tão longe.

O papel do olfato A referência citada por quase todos as empresas neste filão do “DNA matchmaking” é um estudo publicado em 1995 na revista Proceedings of Royal Sciences pelo biólogo suíço Claus Wedekind. Foi a primeira demonstração de que um conjunto de genes teria um papel na forma como humanos escolhem parceiros, com base na perceção do odor corporal.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.