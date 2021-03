Itália registou, esta quinta-feira, 23.696 casos do novo coronavírus e 460 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde italiano. Em relação à véspera, regista-se novamente um aumento do número de novos contágios – mais 2.429 –, enquanto o número de óbitos se mantém igual.

Atualmente, 28.424 pessoas estão internadas nos hospitais italianos com sintomas associados à covid-19. Dessas, 3.620 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas já registaram 3.464.543 infeções, 562.856 das quais permanecem ativas – e 106.799 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.