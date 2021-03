As discussões preliminares para definir a próxima coligação governamental nos Países Baixos foram hoje interrompidas, depois de um dos responsáveis que lideravam as negociações testar positivo para covid-19, anunciou o serviço de informações do Governo holandês.

De acordo com a mesma fonte, as reuniões planeadas para hoje foram canceladas depois de a vice-primeira-ministra e ministra do Interior do atual Governo, Kajsa Ollongren, ter recebido um resultado positivo ao teste à covid-19.

Ollongren é o segundo membro do gabinete do primeiro-ministro, Mark Rute, a obter um teste positivo esta semana, depois de a secretária de Estado para os Assuntos Económicos e Clima, Mona Keijzer, ter tido conhecimento de que estava infetada.

Rutte, que supervisionou uma reunião do gabinete na sexta-feira, recebeu um teste negativo.

As negociações da coligação devem durar semanas ou mesmo meses.