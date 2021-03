A Agência Europeia do Medicamento (EMA) voltou, esta quinta-feira, a afirmar que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 é segura e que "não está associada a um aumento do risco geral de coágulos sanguíneos". No entanto, admite continuar a avaliar os casos registados.

O Comité de Avaliação dos Riscos em Farmacovigilância "confirmou que a vacina não está associada a um aumento do risco geral de coágulos sanguíneos e que os benefícios da vacina no combate à ameaça, ainda generalizada, da covid-19 continuam a superar os riscos dos efeitos secundários", lê-se, em comunicado.

Contudo, os peritos recomendam que seja incluída mais informação e aconselhamento na bula da vacina em causa e o regulador europeu admite continuar a avaliar os casos comunicados de episódios tromboembólicos, tendo convocado uma nova reunião para a próxima segunda-feira.