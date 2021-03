Rui Rio reagiu, esta quinta-feira, ao pedido do PS para ouvir Carlos Moedas na comissão de inquérito do Novo Banco, relacionando o requerimento com as próximas eleições autárquicas, nas quais Carlos Moedas concorre à câmara da capital pelos sociais-democratas.

Além da audição presencial de Carlos Moedas, na altura secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, o PS requereu também os depoimentos por escrito do ex-Presidente Cavaco Silva e dos antigos primeiros-ministros Durão Barroso e Passos Coelho.

O presidente do PSD não ficou indiferente e ironizou o assunto chamando à conversa os candidatos do PSD ao Porto e Gaia.

"Aproveitando a embalagem, o PS podia chamar também ao processo Vladimiro Feliz e António Oliveira. Era três em um", reagiu com sarcasmo Rui Rio, numa publicação partilhada no Twitter.

Relacionados PS pede depoimento por escrito de Passos, Cavaco e Durão na comissão de inquérito do Novo Banco