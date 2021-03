A Polícia Judiciária (PJ), em cooperação com o DIAP de Lisboa, deteve, esta quarta-feira, dois homens, com 27 e 28 anos de idade, presumíveis autores de vários crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

O inquérito ao caso teve início em meados de outubro de 2020 tendo por base a investigação de vários casos de fraude com recurso à captura de credenciais – ‘Phishing’. Através de “mensagem de correio eletrónico que simulavam serem remetidas pela entidade gestora da aplicação MB Way, tendo como resultado um elevado número de movimentos (levantamentos ou compra de artigos) não autorizados, concretizados através da dita aplicação com dados de terceiros”, informa a autoridade, numa nota divulgada esta quinta-feira.

As várias diligências encetadas, que contaram com a colaboração da SIBS, culminaram na identificação dos suspeitos, autores das várias ações criminosas.

“A estratégia investigatória visou a localização e agrupamento das diversas participações que se encontravam dispersas por várias comarcas, por forma a demonstrar a atividade delituosa reiterada dos suspeitos, conjugando e analisando toda a informação de forma a identificar/localizar os suspeitos”, lê-se.

Na sequência das detenções e buscas domiciliárias foram apreendidos pela PJ vários objetos relacionados com a prática criminosa, assim como a uma quantidade significativa de artigos adquiridos de forma ilícita.

Segundo a PJ, o valor da fraude atingiu, até ao momento, centenas de milhares de euros estando referenciados mais de 170 cartões/contas bancárias, “prevendo-se que este valor possa aumentar com a continuação da investigação”.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medida de coação considerada adequada.