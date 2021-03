MÃE! Como te chamo?

Águeda, minha terra infirma, que fica presa entre o ir e o voltar. Regressar é um destino que não falho, trazendo sempre no peito a esperança de reencontrar a voz da minha mãe que me chama da janela da infância. A minha mãe faz anos hoje, outra vez confinada, como em março passado, sem os netos que a mimem. A doença cravou no meio de nós todos o ferro da solidão. Sonhamos, como a Maria Bethânia, o sonho impossível de vencer o inimigo invencível enquanto sofremos a tortura implacável de romper a incabível prisão e de voar num limite improvável tocando o inacessível chão. A minha mãe faz anos; e eu, como lhe chamo? Dizem por aí que a palavra mãe tem de ser apagada dos dicionários. Mas como apagar dos dicionários a palavra onde tudo começa? “Para alguém sou o lírio entre os abrolhos/E tenho as formas ideais de Cristo/Para alguém sou a vida e a luz dos olhos/E, se na Terra existe, é porque existo”, escreveu Gonçalves Crespo. Para a mãe. Os puristas da assexualidade trepam já pelas paredes da língua portuguesa, trazendo nas mãos os estandartes de um novo fascismo, mais sinistro, mais insidioso, quase invisível.

