Alguma vez imaginou encontrar o amor da sua vida enquanto faz compras no supermercado? Para muita gente, as superfícies comerciais podem ser o lugar menos romântico para um encontro amoroso, mas para os habitantes de Bundesrepublik, na Alemanha, a ideia não é assim tão descabida.

Com as discotecas, cafés, bares e restaurantes fechados, encontrar o amor pode parecer uma missão quase impossível. Desde que o mundo conheceu a pandemia da covid-19, os dias são divididos entre casa e supermercado e muitas pessoas já estão fartas das aplicações destinadas à busca pela cara-metade. Ao longo desta crise pandémica temos assistido a um aumento dos números, em todo o mundo, de casos de depressão e ansiedade. Este aumento deve-se principalmente ao maior isolamento e solidão.

A filial bávara da rede de supermercados alemã, Edeka, contrariou isso lançando uma iniciativa para incentivar os solteiros a fazerem as suas compras às sextas-feiras entre 18h e 20h e, assim, contribuir para o encontro amoroso no meio das prateleiras ou na secção dos congelados, em tempos de coronavírus. De acordo com o jornal britânico EN24, o supermercado oferece esse serviço há cerca de dois anos, mas só depois da pandemia é que a ideia se tornou tão atraente.

