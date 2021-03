Portugal pagou mais 30% por cada dose da vacina da Pfizer na na segunda encomenda de doses adicionais celebrada com a empresa no passado mês de janeiro. Na primeira encomenda, o custo de cada dose da vacina foi 12 euros (mais IVA de 6%), e na segunda encomenda o valor subiu para 15,50 euros por dose.

O segundo contrato com a Pfizer, celebrado a 18 de janeiro, foi publicado esta semana no Portal BASE. Visou a compra de 2,2 milhões doses adicionais da vacina. Os valores estão rasurados, mas o i sabe que o valor desta compra foi de 15,50 euros por dose. Até esta semana, o único contrato disponível era o que tinha sido celebrado em dezembro com a Pfizer, a primeira compra de vacinas da covid-19 feita pelo país. Nesse contrato, divulgado em fevereiro, o valor por dose era de 12 euros. Nos últimos dias foram ainda publicados dois contratos com a Moderna. Já os contratos das vacinas da AstraZeneca, aprovada no início do ano, e da Jannsen, aprovada mais recentemente a nível europeu e que só deverá começar a chegar ao país em abril, ainda não estão disponíveis na plataforma, onde se prevê que todas as entidades públicas divulguem os contratos celebrados até 30 dias depois da assinatura.

