TAP: de motivo de orgulho a vergonha nacional

Novela ou reality show, o espetáculo a que estamos a assistir no braço-de-ferro entre o ministro das Infraestruturas e o acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, é indecoroso

Os portugueses já não precisam de ver as novelas da noite como Amor Amor, na SIC, ou Bem me Quer, na TVI, porque têm dia após dia escarrapachada nos noticiários a novela da TAP e da Groundforce. Ou será antes um reality show? Muitos apontaram, na devida altura, que a renacionalização da transportadora aérea pelo Governo de António Costa era um erro tremendo. Mas estávamos no tempo das vacas gordas e aparentemente era uma questão de orgulho nacional: podíamos ficar todos inchados porque a TAP voltava a ser dos portugueses. Rapidamente começaram a revelar-se as fragilidades e desvantagens de tal solução. Mas com a crise gravíssima no setor da aviação já não há margem para dúvidas: o problema é gigantesco e, como a empresa foi nacionalizada, diz respeito a todos os portugueses. Novela ou reality show, o espetáculo a que estamos a assistir no braço-de-ferro entre o ministro das Infraestruturas e o acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, é indecoroso. Numa ocasião, Pedro Nuno Santos disse que a posição de Casimiro era para “pulverizar” (uma expressão que lhe ficará colada como uma outra em que se referiu ao não pagamento da dívida como uma “bomba atómica” que poderíamos utilizar contra os credores – ou emprestadores, consoante o ponto de vista). Pedro Nuno queixou-se que foi revelada neste caso uma conversa privada sem sua autorização. Mas não se coíbe de trazer a guerra para o espaço público.

