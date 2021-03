O Presidente da República nomeou a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para presidir à comissão organizadora das comemorações do 10 de Junho deste ano.

A escolha foi divulgada, esta quarta-feira, numa nota publicada no site da Presidência da República, na qual se revela que Marcelo Rebelo de Sousa quis, "neste tempo de pandemia", "também homenagear os profissionais de saúde".

A mesma nota dá ainda conta de que as comemorações "se realizarão dia 10 de junho no Funchal e, depois, em Bruxelas, junto da comunidade portuguesa na Bélgica".

O almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, e os seus chefes da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, e da Casa Militar, o vice-almirante João de Sousa Pereira, são outros dos elementos da comissão organizadora do 10 de Junho.